En Pobre Novio, la relación entre Santiago e Isabela ha estado marcada por obstáculos, pues a pesar de amarse profundamente, la rifa en la que Santiago se metió los ha obligado a vivir su amor en la sombra. Alicia, la ganadora de la rifa y ahora esposa de Santiago, confesó recientemente que no siente nada por él y que solo aceptó casarse para poder pagar su deuda, algo que alivió a Santiago, quien tampoco tiene sentimientos románticos hacia ella.

Luego de un tenso encuentro entre Alicia, Santiago e Isabela, la joven decidió hablar con Isa en privado: “Isa, ¿estás ocupada? Quiero conversar contigo, pero de mujer a mujer”, le dijo con seriedad.

Sin rodeos, Alicia le confesó: “Isa, yo sé que Santi y tú están enamorados, y eso me alivia porque yo solo quiero pagar mi deuda”.

Isabela, sorprendida al escuchar eso, pero aliviada, respondió: “Lo sé, Santiago me lo dijo” y para dejar todo claro, Alicia agregó: “Yo no quiero nada con Santiago, nosotros vamos a compartir un departamento, pero como amigos. Es más, si tú quieres ir a visitarlo, yo no tengo problema”.

Luego, con una sonrisa, Alicia concluyó: “Santiago te adora y me tienen de su lado, ¿qué más quieren?”, provocando que Isa le agradeciera por su apoyo.

¿Será este el inicio de una relación más tranquila para Santiago e Isabela? ¿Podrán vivir su amor sin más obstáculos? ¡No te pierdas Pobre Novio y descubre qué pasará en los próximos capítulos!

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

