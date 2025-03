En un encuentro cargado de tensión y emociones en “Pobre Novio”, Vilma Rossi y César García hablaron sobre los términos de su separación. César le informó a su aún esposa que había encontrado un lugar a dónde mudarse. “Es una presión muy cerca”, afirmó César. “No me interesa saber dónde”, respondió Vilma tajantemente.

Pero, en esa misma conversación, César le expresó: “Sé que puede resultar incómodo para ti, pero no quisiera perder el taller. Es mi trabajo y aquí está mi clientela. No me gustaría perder mi trabajo, sobre todo ahora que Marquitos va a empezar a ir a la universidad”.

Después de dudarlo por unos segundos, Vilma terminó accediendo por el bienestar de su hijo menor: “Está bien, mientras respete las reglas de las que hablamos ayer, no quiero cruzarme contigo”.

“Sí Vilma, yo me comprometo a respetarlas, no te preocupes, gracias. Entonces, a partir de mañana yo vengo a trabajar en horario de oficina de 9 a 6 de la tarde. ¿Está bien así?”, preguntó César y su aún esposa accedió.

La conversación NO acabó ahí porque César aún tenía algo por decir: “Te amo, Vilma, siempre te amaré. Ojalá algún día…”. “Ándate César, ándate, haz tu vida, no voy a volver contigo NUNCA”, sentenció Vilma.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

