Isabela Thompson y Eduardo Salazar se reencontraron en la oficina para discutir un tema en específico: el contrato que NO quiere aceptar la mujer para tener a Santiago García y a Alicia Aguilera como imagen de una marca.

El hombre entendió, a regañadientes, que el NO de Isabela va por un tema personal, más que de negocios. Por eso, su ex prometido abrió su corazón con su ex novia.

“A ver, no tienes por qué creerme, pero lo único que importa en este momento es tu felicidad. Después de lo que ha pasado con mi hija, me he dado cuenta de que he estado maltratando durante mucho tiempo a la gente que quiero. Mi hija es lo más importante en mi vida y la he descuidado, y me he dado cuenta de que a ti también te he descuidado. En cierta forma, te abandoné yo antes de que tú me dejaras”, expresó Eduardo con sinceridad, esperando que sus palabras significaran algo para Isabela.

Isabela bajó la mirada y negó suavemente con la cabeza, como si quisiera contradecirlo, pero sin encontrar las palabras adecuadas. “No, Eduardo…”, alcanzó a decir, pero él la interrumpió con una propuesta inesperada. “Mi punto es el siguiente: ya rescatamos a la agencia, con la rifa ya salimos del hoyo y tenemos dinero para estar bien durante un tiempo. Así que si esta campaña publicitaria no te gusta, sea por el motivo que sea, no lo hacemos. No la necesitamos. Tú decides, yo no tengo ningún problema”. Isabela se mostró IMPRESIONADA por el cambio de actitud de Eduardo y le agradeció por comprenderla.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

