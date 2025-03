César García, luego del ULTIMÁTUM de Vilma Rossi sobre abandonar la casa familiar tras revelarse su traición, se comunicó con el arrendador de una pensión cercana y le comunicaron que una de las habitaciones sería desocupada pronto.

Con la esperanza de conseguir un lugar dónde dormir, César se acercó hasta la pensión. “Este es el cuarto que se me acaba de desocupar”, le comentó el dueño tras enseñarle la habitación.

Pronto, el dueño del lugar identificó a César como “el papá del pobre novio” y, seguidamente, lo interrogó: “No me diga que lo botaron de su casa. ¿Cómo se llama su mujer? ¿Vilma verdad? Vilma y Betty, que tienen su negocio de Las Picapiedra”.

Pero, al no recibir una respuesta por parte de César, el dueño de la pensión continuó con las especificaciones del contrato: “El cuarto tiene buena iluminación, el baño es compartido, tiene que fijarse si no está ocupado, toca la puerta y lo usa. Si se baña en las mañanas, duchas cortas, por favor, porque se me arma una fila aquí en la ducha. Son 400 soles mensuales”.

El precio IMPACTÓ a César: “¿400 soles y no tiene baño?”. Y el hombre se sinceró: “Mano, ya por menos de 400 no consigues nada. Te estoy dejando barato porque eres famoso, pero ya tú decide”. ¿Qué elegirá César?

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

