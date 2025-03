En Pobre Novio, Vilma Rossi se alista para descansar tras un intenso día. Después de confrontar a César García y Betty Cruz por su traición, está por acostarse con la esperanza de que se acercan mejores días.

Antes de dejarse caer sobre sus almohadas, la mujer coloca su mirada sobre un cuadro de su familia con los ojos llenos de nostalgia. Unos segundos después, depositó su atención sobre su anillo de bodas y, entre lágrimas, se lo sacó para dejarlo en un joyero.

Una llamada de Santiago García interrumpió el difícil momento que atravesaba. “Hola, mi hijito. Qué lindo que me llamas”, lo saludó. “Mamita, quería saber cómo estabas, cómo te sientes”, consultó el recién casado.

“Bien, ya yo en mi cama, más tranquila. Me tomé una infusión de valeriana”, le contó Vilma. “Qué bueno, mamita, me alegra mucho que estés mejor”, respiró aliviado Santiago. “¿Y tú?”, quiso saber su madre.

Después de un largo suspiro, Santiago le dio un par de actualizaciones a Vilma. “Yo estoy aquí bien jugando al esposo feliz, recién casado en esta casa nueva”, reveló. “A ver si tú tienes más suerte que yo en tu matrimonio de mentira que yo en el mío, que supuestamente era de verdad”, lamentó la mujer.

“Mamita, tranquila, que va a pasar. Mami, solo te llamaba para decirte que pienso en ti, que me preocupo, que pienso que eres la mujer más valiente, buena y fuerte del mundo. Yo voy a estar contigo siempre para apoyarte en todo”, se comprometió Santiago. “Gracias, mijito, no sabes lo bien que me hace escucharte”, agradeció Vilma.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

