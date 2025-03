En Pobre Novio, la familia que construyó César García se desmoronó tan pronto como su amorío con Betty Cruz salió a la luz. Marcos, uno de sus tres hijos, no ocultará la decepción al saber que su padre traicionó a Vilma Rossi, su madre.

Antes de dormir, Marcos se dispuso a entregarle a César unas colchas para que no pase frío. “Hijo, sabía que no te ibas a poner en mi contra…”, le agradeció su padre con esperanzas.

“No te equivoques. Ni te entiendo, ni te apoyo ni te perdono. Solo te traje una frezada para que no pases frío, nada más”, le aclaró Marcos. “Gracias, hijo”, respondió César.

De inmediato, Marcos se dirigió hacia la puerta para abandonar el taller, pero no pudo. Retrocedió y se acercó nuevamente a su padre. “Fui a ver a Iván hoy día”, reveló. “¿En serio?”, se asombró César.

“Sí, a pesar de toda la embarrada que hiciste con mi tía Betty, termina siento mi hermano, ¿no?”, dijo Marcos con resignación. “¿Y cómo está? ¿Qué te dijo?”, consultó César sobre su otro hijo.

Con lástima, Marcos lo puso al tanto sobre su visita. “No quiere saber nada de mí ni de esta familia, está furioso”, confesó. “También salió terco como una mula”, señaló su padre y desató la ira de su hijo.

“¿También? ¿Qué crees? ¿Que somos parecidos?”, preguntó Marcos completamente indignado. “No, hijo, no lo dije por ti”, alegó César. “Voy a dormir, no digas nada más porque cada vez que hablas del tema me da más rabia”, se despidió Marcos de mala gana.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

