En Pobre Novio, la mudanza de Alicia Aguilera y Santiago García despertó la curiosidad de sus vecinos, quienes se apuraron en llegar a su nuevo departamento con bocaditos y cervezas. La sorpresa del #PobreNovio fue grande cuando Isabela Thompson llegó y miró con asombro el pequeño festín.

“Pensé que estabas cansado y te dolía la cabeza. Por eso no nos podíamos ver”, se quejó la joven cuando todos los “invitados” abandonaron la sala. “Isa, los vecinos se aparecieron de la nada con los piqueos y los tragos. El hecho de que hayas llegado nos ha salvado”, explicó Santiago.

A Isabela la comenzó a invadir la sensación de que estaba estorbando. “Me alegra haber ayudado, pero no debí venir. Esta es tu nueva vida y yo sé que me has dicho que Alicia no siente nada por ti, pero todo este tema de la convivencia es abrumador, es difícil. Yo creo que mejor me voy. quería saber cómo estabas, cómo iba lo de tus papás, pero creo que mejor me voy”, se resignó.

De inmediato, Santiago se propuso detenerla. “No te vayas, a mí me hace feliz que estés acá. Me encanta que te preocupes por mí, puedes venir cuando quieras”, le prometió a su enamorada. “Te extrañaba mucho”, confesó Isabela. “Y yo a ti, mi amor”, respondió Santiago antes de besarla.

“Supuestamente, venía acá por un tema de trabajo, ese iba a ser mi pretexto para verte”, reveló la joven con nerviosismo. “¿En serio? ¿O sea que no hay chamba?”, preguntó Santiago.

Es en ese momento que Isabela le contó todo sobre la propuesta que llegó a su oficina. “Sí, de hecho, sí hay, pero no importa. No es una buena idea”, aseguró Isabela. “¿Qué cosa es? Ya me diste curiosidad”, la interrogó su enamorado.

“¿Conoces tiendas Blume? Los quieren a ti y a Alicia como imagen”, contó Isabela. Unos segundos después, llegó Alicia y no ocultó haber oído parte de la conversación. “Escuché algo de tiendas Blume, nos quieren de imagen, ¿dijiste?”, consultó.

Con dudas, la joven le contó a la esposa de Santiago sobre el proyecto. “Sí, la empresa está tanteando, contratarlos como imagen”, informó. “Qué chévere, ¿y pagan bien con esas cosas?”, trató de averiguar Alicia.

“Sí, es buena paga, pero no me convence mucho la idea. No sé si les convenga”, señaló Isabela. “¿No? ¿Por qué no?”, preguntó Alicia muy confundida. “¿Por qué no mejor hablamos de esto con más calma en la oficina y lo analizamos?”, propuso Isabela. “Okey, sí”, aceptó Alicia.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

