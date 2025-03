En Pobre Novio, Vilma Rossi todavía no procesa que César García se atreviera a traicionarla con Betty Cruz, su “mejor amiga”. Por eso, cuando la mujer se presentó en su casa a pedir perdón por sus pecados, Vilma la mandó muy lejos.

“Perdóname por todo el daño que te hice. Te juro que no fue con mala intención”, se disculpó Betty y desató la ira que Vilma se esforzaba por contener.

Escuchar el cinismo de Betty se convirtió en una tortura para la esposa de César. “¿No fue con mala intención? Te metiste con mi esposo, pero no fue con mala intención. Tuvieron un hijo, pero no fue con mala intención. Me engañaron durante 18 años, pero no fue con mala intención, claro que no. Eso es traición. Eres una TRAIDORA ASQUEROSA”, explotó Vilma.

Para Betty, su “desliz” con César no es para tanto. “No, soy una mujer que se enamoró del esposo de su mejor amiga. ¿Es tan difícil de entender?”, alegó la pelirroja.

“¿Entender? ¿Quieres que te entienda? Si hubieses querido algo con César, me lo hubieses dicho. Nosotras éramos amigas, me lo decías, nada más. En cambio, me hiciste vivir una mentira de 18 años. Destruiste a mi familia, me destruiste”, sentenció Vilma al borde las lágrimas.

A Betty no le quedó otra salida que seguir ofreciendo sus disculpas. “Lo siento, de verdad. Y me parte el alma, pero para mí eso tampoco ha sido fácil. ¿Te imaginas lo que es luchar por lo que sientes año tras año tras año, vivir reprimiendo, callando? ¿Ver cómo César estaba enamorado de ti? Y para no hacer más daño, me comí lo que sentía y me quedé callada con lo de mi hijo”, se excusó.

Vilma no soportó que su examiga insistiera en su versión. “Ahora, eres una santa, una mártir, voy a pedirle al papa que te santifique, fíjate”, se burló. “Lo único que quiero es que tengas un poquito de comprensión con este error del pasado”, respondió Betty.

“Betty, no es el pasado, tienen un hijo hoy. ¿Te acuerdas cuando nos amistamos en el aserejé? Te pregunté si tienes algo más que contarme. Eres una hipócrita”, condenó Vilma.

De inmediato, la pelirroja se apuró en pedir perdón. “Perdóname, me siento muy mal. Fue mala suerte, las dos enamorándonos del mismo hombre…”, lamentó la examante de César.

“¿Sabes qué? Si tanto quieres a César, llévatelo, te lo regalo, te lo envuelvo con un lazo porque yo ya NO lo quiero ver más”, renegó Vilma. “Entre César y yo no pasa nada. Él no me quiere a mí, te quiere a ti”, se entristeció la infiel.

Esta fue la oportunidad que tomó Vilma para expulsar a Betty de su casa. “Me importan 3 pepinos, ¿sabes? 3 pepinos lo que sienta César y 3 pepinos lo que sientes tú. Yo no quiero ser amiga nunca más tuya. Nunca más. ¡Lárgate de mi casa! ¡Lárgate!”, gritó antes de cerrarle la puerta en la cara a su vecina.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR