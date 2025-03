En Pobre Novio, la boda de Santiago García y Alicia Aguilera amenaza la felicidad de Isabela Thompson, quien no ocultó su incomodidad al visitar a la pareja en su nuevo departamento.

“¿Isabela sabe que yo me casé contigo y hago todo este show por plata, no?”, le preguntó Alicia a su esposo. “Sí, lo tiene claro, pero es muy raro todo esto para ella”, explicó Santiago.

Lejos de enojarse, Alicia se puso en el lugar de la enamorada de Santiago. “Sí, lo entiendo, la vi bastante incómoda. Encima, llega y nos encuentra haciendo un escándalo con los vecinos”, bromeó.

Solo pasaron unos segundos para que la mujer se ofreciera como voluntaria para tranquilizar los celos de Isabela. “Oye, yo sé que ustedes hablaron, pero…¿si converso con ella? A lo mejor de mujer a mujer se siente más tranquila”, sugirió Alicia.

A Santiago la propuesta le encantó. “¿En serio hablarías con ella?”, se sorprendió. “Sí, ¿para qué la va a pasar mal? No tiene sentido. Yo sé que dijimos que íbamos a hablar con ella mañana en la oficina, pero a mí me interesa mucho aceptar la campaña de tiendas Blume”, confesó Alicia.

Esta revelación hizo disminuir la emoción de Santiago. “Alicia, no sé. A mí no me cierra mucho eso. No quiero tanta exposición, estoy cansado”, le contó a su esposa. “Ya lo sé, pero si aceptamos esa campaña, yo puedo salir más rápido de mis deudas”, intentó convencerlo Alicia.

“Pero te dije que te puedo ayudar con eso”, le recordó Santiago. “Ya lo sé, pero no quiero pedirte prestado. Prefiero 1000 veces ganarme mi propia plata. Escúchame, ya estamos en esta, tenemos un pacto. Yo te ayudo con tu romance y tú me ayudas a salir de la quiebra, por favor”, insistió Alicia. ¿El #PobreNovio aceptará?

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

