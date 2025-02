Santiago García se enteró que su papá César traicionó a su mamá Vilma Rossi con su tía Betty Cruz y que, producto de ello, nació Iván. Desde ese momento, el pobre novio no ve de la misma manera a su padre; está completamente decepcionado de la persona que lo crio.

El pobre novio se acercó hasta el taller de bicicletas para encarar a su papá: “Nosotros te teníamos arriba, papá, siempre dijimos que eras un buen hombre”.

Por su lado, César intentó justificarse. “Hijo, no soy una mala persona, cometí un error, pero no soy una mala persona. Hijo, por favor, te juro que yo no sabía lo de Ivancito, sé que la fregué, pero yo recién me enteré. Fue un error”.

“Eso no es un error, papá”, le respondió tajante el pobre novio porque es consciente de que esa traición es imperdonable.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

