Eduardo Salazar entró EN PÁNICO al ser comunicado de que su única hija Manuela había desaparecido del departamento. Pero, una vez se dio cuenta del motivo, no se lo perdonó: había olvidado que ese día era el cumpleaños de su difunta esposa por estar pendiente del trabajo.

Luego de seguir las pistas del camino que habría seguido Manu, llegó -acompañado de Isabela Thompson y de Mónica- hasta el restaurante favorita de la madre de su hija. Ahí encontró a Manu sentada comiendo un postre. “Manu, mi amor, lo siento tanto, tanto”, le dijo ni bien la tuvo entre sus brazos.

“Papá, no me aprietes tanto, estoy bien”, murmuró ella, sin rechazar el abrazo. “Amor, perdóname, te juro que nunca más me voy a olvidar del santo de tu mamá. No sé qué me pasó, me confundí con las fechas”, se explicó Eduardo.

Manuela suspiró y lo miró con una mezcla de tristeza y resignación. “Bueno, con tanto trabajo, obvio que te vas a confundir con las fechas”, aseveró. “Lo sé, y te pido perdón”, le respondió su padre.

Pero, la siguiente petición de Manuela quebró el corazón del hombre: “A mí no, pídele perdón a mamá”. “Manu, yo amo a tu mamá, y la voy a seguir amando hasta el final de mis días. Pero tú eres lo más importante, y no te voy a dejar sola nunca más”, aseveró el hombre.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

