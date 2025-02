Génesis Márquez se siente CULPABLE por todo el dolor que ha ocasionado las acciones de su papá José Gregorio. La joven se mostró bastante afectada por las palabras de Betty, básicamente responsabilizándola por traer a su papá a las vidas de los García y los Chumbe.

“Si no hubiera sido por el infeliz de tu padre, mi Iván no se hubiera enterado de que César es su papá”, aseveró Betty. “No, no, no. Mire, señora Betty, pensé que era parte de su plan de mi papá”, se excusó la joven.

Y Betty no se detuvo: “Esto no se podía saber. César y yo no íbamos a decir nada porque sabíamos que venía este desastre. No queríamos dañar a nadie. Pero tenía que venir tu papacito y meter sus narices donde nadie lo llamó y destapó la olla”.

En ese momento, Génesis reconoció que las acciones de José Gregorio son imperdonables. “Lo lamento mucho, señora Betty”, se disculpó.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

