En el capítulo anterior de Pobre Novio, Vilma Rossi se enteró del terrible secreto de su esposo y la traición de su mejor amiga. Al parecer, perdonarlos no está entre sus planes. Mientras tanto, la familia García PELIGRA.

A Betty Cruz no se le ocurrió mejor manera de desahogarse que responsabilizar de todo al padre de Génesis. “Esto no se podía saber. César y yo no íbamos a decir nada. Mi hijo se pudo morir”, se desesperó ante la joven.

Por otro lado, Santiago García está A PUNTO de enterarse del desastre que hay en su familia. Cuando llegó a su hogar al lado de Alicia Aguilera, su flamante esposa, su hermano Marcos lo puso al tanto. “¿Qué familia? Esta familia ya NO existe”, lamentó.

¿Santiago tomará REPRESALIAS contra su padre? ¿Le ofrecerá su respaldo a Vilma? ¿Sus papás se separarán de forma DEFINITIVA?

