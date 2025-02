Tras descubrir que Iván Chumbe se dirigía a su casa para, probablemente, contarle el secreto a Vilma Rossi, César García entró en desesperación. El hombre NO iba a permitir que su esposa se entere la realidad aún. Por eso, usó su último recurso.

César se comunicó por teléfono con Betty para suplicarle que hable con su hijo y que aún no le diga nada a su familia. “Por favor, llámalo y convéncelo de que regrese y que si alguien va a hablar con Vilma y mi familia, ese seré yo”, pidió.

Sin embargo, Betty le aseguró que su hijo NO le contesta el teléfono, así que será una tarea imposible. Y César le insistió: “Betty, tenemos que hacer algo. Mira, por último, lo espero en la calle para evitar que entre a la casa”. “No César, no vas a sacar nada con eso, tienes que hablar tú primero, adelantarte, habla con Vilma ahora antes de que llegue Iván”, le sugirió la mujer.

Pero, un poco dudoso, César aseveró: “Sí, sí, debo hacerlo, pero necesito más tiempo. No estoy preparado para ver cómo se destruye mi familia, Betty”.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR