Betty se sintió HERIDA al descubrir que su hijo Iván había decido irse a vivir con su hermana mayor Pamela. Todo el caos empezó desde el momento en el que el joven descubrió que su padre biológico es César García, su padrino y esposo de la mejor amiga de su madre. Pero, el problema escaló hasta ENFRENTAR a madre e hija.

Pamela estaba INDIGNADA al conocer el secreto que ocultaba su progenitora y le reclamó: “Mamá te pasaste, realmente te pasaste, ¿cómo pudiste hacernos esto? Más fácil era decir la verdad desde el inicio”.

Pero Betty se defendió de la acusación: “¿Fácil? ¿cómo iba a ser fácil? Si hablaba le iba a hacer daño a mucha gente, no podía hacerlo. Hija, no me juzgues. No me hables así, tú también te equivocaste con Santiago”.

Al tocar un tema delicado para la joven, no se quedó callada y le refutó: “No, eso no tiene ningún punto de comparación. Mamá, yo no engañé a mi hijo, a mi esposo y a mi mejor amiga”.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR