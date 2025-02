Luego de escuchar su mensaje de voz, César García le devolvió la llamada a Betty Cruz para saber A DETALLE qué es lo que sabe Iván Chumbe. Una vez que le contestó la llamada, la mujer no dudó en EXPLOTAR. “¿Por qué no me contestabas?”, fue lo primero que le reclamó.

“Recién me di una escapadita para llamarte, Betty. ¿Qué pasó?”, atinó a responder César. “Lo que te conté: el desgraciado de José Gregorio le envió una carta a Iván. Mi hijo se enteró de todo. Que tú eres su padre y que yo soy una tremenda mentirosa”, dijo entre sollozos.

Impactado, César solo atinó a preguntar: “¿Y qué dijo Iván? ¿Cómo tomó la noticia?”, así que Betty le contó todo lo que sucedió dentro de su casa hace un rato. “Al menos se queda en casa de Pamela, bien lejos de Vilma. Y así ella no se va a enterar todavía”, agregó el hombre, algo aliviado.

Este comentario de César INDIGNÓ a Betty: “Vilma, Vilma, Vilma, ¿no tienes otra cosa en qué preocuparte? Sólo te importa ella”.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR