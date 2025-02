César García, ni bien se encontró con Génesis Márquez, le pidió unos minutos de su tiempo para pedirle que no diga nada sobre el contenido de la carta de su papá José Gregorio dirigida para su esposa Vilma Rossi.

“Por favor, Génesis, si por algún motivo se quiere contactar contigo, te ruego que no le digas nada, no le sigas el juego”, rogó el hombre. Y la joven se mostró comprensiva: “Sí señor, yo no pienso volver a hablar con él. Y mire, sobre la carta no se preocupe, a mí se me olvidó”.

Pero, César quería ser bastante claro con el pedido, así que agregó: “Te ruego que esta conversación no salga de aquí. (Nadie tiene que saber), mucho menos mi hijo. Por favor, no le cuentes nada a Marquitos”.

Y, para su mala suerte, JUSTO en ese momento, Marcos entró al taller de bicicletas y, al escuchar esa última frase de su padre, quedó con la curiosidad. “¿Qué es lo que Génesis no me tiene que contar?”, cuestionó. Pero tanto César como Génesis desviaron la atención sobre el tema principal asegurando que estaban planeándole una sorpresa que aún no podía ser revelada.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR