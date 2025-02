Johnny Videla tiene una interrogante por resolver sobre su pasado: ¿quién es su padre biológico? Así que, ni bien tuvo la oportunidad de hablar con su mamá Rosa, el joven habló fuerte y claro.

“Mi papá. ¿Quién es? ¿qué pasó? Nunca me has contado nada de mi papá”, le preguntó el joven a su progenitora.

La mujer se quedó EN SHOCK ante la pregunta inesperada: “¿Tu papá? No tengo nada qué contarte de tu papá, son cosas mías”.

Pero Johnny NO dejó de insistir: “Ah no, ahí te equivocas, porque no solamente son cosas tuyas; pequeño detalle, ese hombre es mi papá”.

Así que a Rosa no le quedó más opción que abrir su corazón sobre ese episodio doloroso de su vida. “(Lo conocí) en Piura. En ese tiempo era la fiesta del Señor Cautivo y viene mucha gente, muchos turistas. Un turista era tu papá, venía de Ecuador. Era bien guapo, alto, igualito a ti, gracioso”, confesó.

Y no quedó ahí la historia: “Yo pensé que era el amor de mi vida, pero no lo era. Me endulzó, me habló bonito, y le creí. Me dijo que me iba llevar a Ecuador con él y todas esas cosas. Me citó al hotel y no estaba. Y nunca más lo volví a ver”.

Al escuchar el relato, Johnny se sintió un poco mal: “No es tu culpa, nada que ver, culpa de él. Fue un idiota por dejarte”.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

