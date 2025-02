Luego de una liberadora conversación con Alicia Aguilar, donde descubrió que NO le interesa el matrimonio, Santiago García corrió a los brazos de Isabela Thompson para disfrutar de su amor sin culpa.

El pobre novio estaba contrariado al pensar que la ganadora de “Se Rifa Novio” en realidad lo quería como esposo; pero, al saber que NO es así y que SÓLO le interesa el premio, quedó más tranquilo.

Una vez en el departamento de Mónica, Santiago no dudó en robarle un beso a Isabela. “¿Cómo está mi chiquita hermosa? La más bella, la más hermosa, la que amo con todo mi corazón, ¿cómo estás?”, le preguntó.

Y, luego de un par de besos más, Santi le soltó LA BOMBA a Isa. “Hablé con Alicia. Le dije que estoy enamorado de otra mujer. ¿Y sabes qué? Lo mejor de todo es que no le importó”, aseguró el pobre novio.

Impactada por la noticia, Isa NO podía creerlo, así que Santi le explicó: “No le importó, solamente le importa el premio, la plata, no quiere un novio y le doy lo mismo”. Así que ambos se unieron en un emocionante abrazo al saber que no tendrían que mentirle y herir los sentimientos de la ganadora de “Se Rifa Novio”.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

