Arturo Thompson terminó las compras con Johnny Videla para la boda de Santiago García y se marchó al consultorio de su doctor y amigo Carlos. Luego de la llamada donde le confirmó que desea más tiempo de vida, el hombre está dispuesto a someterse a un tratamiento.

Pero, para definir qué camino tomar, el doctor le pidió nuevos exámenes. “Te estoy derivando de un colega para que te haga un electo encefalograma y una angiografía cerebral. Queremos saber si el tumor ha afectado el flujo sanguíneo”, aseguró Carlos.

Y, pese a que Arturo no se mostró tan seguro por el tema de los exámenes, su amigo intercedió: “Tienes que saber que lo que viene no es fácil. Yo quisiera que alguien esté a tu lado, apoyándote. Ya sé lo que me vas a decir, que no quieres que nadie se entere, pero necesitas a alguien a tu lado”.

Así que, ante la insistencia, Arturo determinó a una persona en su mente; pero al parecer NO sería su hija Isabela. “Está bien, creo que ya sé quién me puede ayudar”.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR