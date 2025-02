Johnny Videla ya NO puede ocultarle la verdad a su mamá Rosa. Por eso, una vez a solas en la tranquilidad de la cocina, la mujer le preguntó a su primogénito: “¿Te gusta Pamela?”.

Y el joven intentó negarlo: “¿De dónde sacas que me gusta Pamela Chumbe? Nada que ver, ¿cómo se te ocurre eso?”. Pero Rosa NO aceptaría esta respuesta: “Hijito, no necesitas mentirme. Yo sé darme cuenta de las cosas”.

Así que a Johnny no le quedó más que abrir su corazón con su mamá: “Pamela Chumbe es amiga mía de toda la vida, desde que éramos chiquitos, para mí es como un pata. Como ha estado con Santi toda la vida, yo siempre la he visto como una amiga nomás. Es un pata del barrio, nos tenemos confianza. Y, sí, sí, me gusta Pamela, me ha gustado toda la vida”.

Y, el único pedido que le hizo Rosa al conocer la verdad fue que no le hagan daño a Arturo Thompson. “Pamela está con don Arturo, el hombre que te ha abierto las puertas de su casa. Tú no puedes hacerle algo así”, suplicó la mujer.

“No voy a hacer nada. Si nunca hice nada cuando estaba con Santiago, imagínate, menos ahora. Yo a Pamela siempre la voy a querer, pero en silencio”, le prometió Johnny.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

