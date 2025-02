Iván Chumbe NO soporta ver a Génesis Márquez FELIZ al lado de Marcos García. Por eso, en cada oportunidad que tiene, no duda en hacerle la vida imposible por no elegirlo a él como su pareja. Pero, esta vez, llegó MUY LEJOS.

El problema empezó cuando Iván irrumpió en la habitación de Génesis y le quitó una carta de las manos. Su mamá Betty Cruz NO toleró la actitud de su hijo, así que se lo llevó de la pieza para reprenderlo. “No hijo, no hay excusas, tú no puedes meterte en la vida de esa chica de esa manera”, sentenció la mujer.

E Iván alzó su voz de protesta: “Yo no creo que esa carta sea de Marcos, mamá, si no, no se hubiera puesto tan nerviosa (…) ¿Por qué mejor no le dices que se vaya? Así todos estaríamos más tranquilos”.

Esa última frase fue escuchada por la propia Génesis, quien interrumpió la conversación de madre e hijo para anunciar su decisión: “Si eso es lo que quieres, eso es lo que voy a hacer. Yo ya no te soporto más Iván y de verdad prefiero dormir en la calle que aguantarte otro día”.

Justo en ese momento, Vilma y Marcos entraban a la bodega y escucharon todo el problema. Así que la familia García optó por albergar a Génesis, por lo menos hasta que consiga otro lugar donde vivir sola.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

