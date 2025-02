Arturo Thompson es consciente de la posibilidad de que el tumor lo venza y no poder disfrutar más de su querida hija Isabela. Por eso, cuando la joven le comentó su idea de regresar a vivir al departamento de Mónica, el hombre se puso MELANCÓLICO y le hizo un pedido.

“No me gustaría que te vayas. Yo ya me había hecho la idea de que te ibas a quedar aquí. Verte todos los días, desayunar juntos no se compara con nada. ¿Por qué no te quedas? Me hace muy feliz verte aquí. No quiero perder un solo minuto”, suplicó su papá, al recordar que el tumor que padece podría agotar ese tiempo muy rápido.

Isabela, extrañada, no podía creer lo que le estaba pidiendo su progenitor, así que le preguntó: “Pero, ¿qué te pasa? ¿Por qué me dices eso?”.

Y, para disipar alguna duda de su primogénita, agregó: “No sé, tal vez me estaré ablandando o me estoy poniendo viejo y siento que estos últimos años no hemos estado juntos. Además, me gusta mucho verte aquí, quiero apoyarte, sobre todo este año que has decidido que vas a esperar a Santiago”.

En ese momento, el corazón de Isabela se estrujó un poquito y se lanzó a los brazos de su padre. “Ay pá, no sabes lo bien que me hace escucharte decir eso. Gracias por apoyarme. Te quiero muchísimo”, confesó. “Yo también te quiero, mi amor. Te quiero mucho, mucho, mucho. Pero, sobre todo, me gusta verte feliz y quiero verte feliz”, añadió el hombre.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

