Génesis participó en el almuerzo familiar de los García para darle la bienvenida a Alicia Aguilar, la futura esposa de Santiago. Y, de pronto, la pareja decidió que sea Vilma quien haga la torta para el matrimonio.

Encantada con la idea, Vilma le pidió ayuda a Génesis para la elaboración del pastel y le dio pase libre para que use su preciado libro de recetas. Pero, mientras buscaba el recetario, encontró una carta escrita con una letra MUY FAMILIAR.

Así que, una vez en la soledad de su cuarto, abrió el sobre donde confirmó sus sospechas: el remitente era su papá José Gregorio Márquez. Y la información es MUY IMPORTANTE.

“Mi queridísima señora Vilma. Me dirijo a usted, hay algo que le interesará saber. Estando en su maravilloso país me enteré casualmente de un secreto que a usted le han mantenido oculto: es sobre su ahijado Iván. Sucede que el muchacho no es hijo de su difunto amigo Gaspar, como todos creen. Iván es hijo de César. Su marido con su gran amiga Betty. Saludos desde mi patria”, leyó la joven, quedando en SHOCK ante el secreto que acababa de descubrir.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

