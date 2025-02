Isabela Thompson se llevó una GRAN sorpresa al regresar a su oficina y encontrar un hermoso ramo de rosas. Y, aunque en un inicio pensó que se trataba de un regalo por parte de Santiago García, poco después se enteró que el remitente del regalo era OTRA persona: Eduardo Salazar.

La ex pareja tuvo una FUERTE discusión previa en la que Eduardo, básicamente, le recordó a Isa que NO podría estar junto a Santiago. Así que el empresario le pidió disculpas con las flores.

Por ese motivo, Eduardo ingresó a la oficina de Isabela para pedirle las disculpas del caso. ” Tienes razón: fui demasiado cruel cuando me gritaste y me di cuenta de que se me había pasado la mano (…) Te ibas a casar conmigo, yo me había imaginado una vida entera contigo”.

Pero Isa NO se lo iba a perdonar tan fácilmente: “Claro y como no funcionó, decidiste vengarte. ¿Es esa una razón por maltratarme, Eduardo? Porque yo nunca te hubiera mandado a que organices hasta la noche de bodas de alguien que a ti te importa”.

Al ver que no cambiaría de opinión sobre la situación, Eduardo finalizó con esta frase: “Tengo que pedirte que por favor me disculpes. Isa, perdóname, fui demasiado cruel y tú no te mereces eso”.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

