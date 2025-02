Arturo Thompson se reunió con su médico de cabecera, tras analizar exhaustivamente el panorama de su vida con el tumor. Y, con las palabras de Vilma en su cabeza, tomó una decisión.

“Me están pasando ciertas cosas. Tú eres mi amigo y la única persona con la que puedo hablar”, fue lo primero que le dijo el hombre a su médico mientras disfrutaban de una tarde de café.

Así que su amigo se mostró totalmente dispuesto a escucharlo. “Últimamente me está preocupando mucho Isabela. Ella no está bien, está pasando cosas feas y, no sé, por primera vez siento que me da miedo dejarla”, aseguró Arturo, evidenciando el miedo de ver a su ÚNICA hija SOLA en este mundo.

Por eso, su amigo le respondió: “Eso está en tus manos, te lo he dicho tantas veces: Si aceptas hacerte estudios y esos estudios salen favorables podemos buscar alternativas, tendrías más tiempo de vida. Depende de ti”. ¿Qué dirá Arturo Thompson?

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR