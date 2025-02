La rifa está a punto de comenzar y amenaza con terminar PARA SIEMPRE el amor que hay entre Santiago García e Isabela Thompson. “Yo sé que te dije que no me iba a poner a llorar, pero yo no quiero que te cases”, le pidió la mujer al protagonista de #PobreNovio. “Yo tampoco me quiero casar”, se lamentó Santiago.

Sin embargo, sus deseos no pudieron frenar el inicio de la rifa. “Vamos a recibir con ovación, con alegría, con energía al gran, al único, a quien es el novio del Perú…Santiago García”, lo presentó un conductor.

Por otro lado, en la casa de los Thompson se vive un ambiente de tensión luego de una sorprendente revelación de Pamela Chumbe. “Todas las mujeres pudimos comprar un boleto y ella nunca pudo comprar uno”, se quejó la joven. “¿Compramos?”, preguntó Arturo.

¡No te pierdas este emocionante episodio de Pobre Novio, hoy a las 9:30 p.m.! ¿Eduardo Salazar logrará salirse con la suya? ¿Isabela cumplirá su promesa de esperarlo? ¿Quién será la ganadora de la rifa? ¡Sigue la novela y no dejes de votar por Pobre Novio en los Premios Luces!

Mira AQUÍ el nuevo episodio de “Pobre Novio” EN VIVO

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio””?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después del REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos”.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

¡SÍGUENOS EN TIKTOK COMO LATINA.PE!