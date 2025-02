En Pobre Novio, Pamela, la exnovia de Santiago y actual pareja de Arturo, sigue siendo un personaje clave en la trama, especialmente ahora que la rifa de Santiago está más cerca que nunca. Tras haber dejado a Santiago para comenzar una nueva vida con Arturo, Pamela se ha mantenido en el centro de la atención, no solo por su relación con Arturo, sino también por su implicación en la rifa que podría devolverle a Santiago.

Aunque en su momento Pamela afirmó no arrepentirse de su decisión de romper con Santiago, la joven no ha dejado pasar la oportunidad de intentar ganar la rifa, comprando varios boletos para asegurarse de que, si la suerte la favorece, podría ser nuevamente la novia de Santiago. Un gesto que, como veremos, no pasó desapercibido para Arturo.

El día de la rifa, Pamela no pudo evitar mostrar su interés en el evento, a pesar de que Arturo no compartía el mismo entusiasmo. Mientras esperaba ver cómo se desarrollaba la situación, Pamela comentó: “Todas las mujeres compramos un boleto”. Arturo, sorprendido por la afirmación, le preguntó: “¿Compramos?”.

Intentando suavizar la situación, Pamela respondió: “Sí, todas las mujeres compramos un boleto, yo compré e incluso Rosita también compró uno”, tratando de restarle importancia a la situación.

Sin embargo, Arturo no estaba dispuesto a dejarlo pasar tan fácilmente. “No me importa quiénes compraron, pero quiero saber por qué compraste un boleto”, le dijo de manera directa. Pamela, tratando de evadir la pregunta, se defendió diciendo que fue solo una broma, aunque el tono de la conversación dejó claro que había algo más detrás de sus palabras.

¿Qué pensará Arturo de la compra de Pamela? ¿Realmente solo fue una broma o hay algo más detrás de su interés en la rifa? ¡No te pierdas el próximo episodio de Pobre Novio! Las revelaciones siguen llegando y la tensión entre los personajes aumenta.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

Todos los capítulos de "Pobre Novio" están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

El REACT EN VIVO de "Pobre Novio" con Daniella Acosta se transmite vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES.

