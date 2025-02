Vilma Rossi quedó bastante consternada con la situación de salud de Arturo Thompson. Así que, en un impulso por comprender la decisión de su nuevo amigo, visitó al médico de este para conocer el panorama completo y saber cómo ayudarlo desde su lado.

En modo de confidencia, el especialista le confirmó que existía la posibilidad de un tratamiento para Arturo, al cual este se NIEGA por completo. “Tenemos que hacer otra prueba para ver exactamente dónde está localizado el tumor y a ver si en esa zona lo podemos operar, si no tenemos que hacer un tratamiento para que no se expanda, no crezca y así darle más tiempo de vida”, sentenció el médico.

Evidentemente preocupada, VIlma le preguntó si puede hacer algo desde su lado, y el amigo de Arturo le pidió que hable con él y lo haga razonar sobre su situación. “Yo he intentado todo como amigo, he peleado, he discutido, le he hablado todo lo que usted se puede imaginar y nada… De repente sí hay alguien (que lo pueda convencer). Sé que Arturo le ha tomado mucho cariño”. “¿Yo? ¿Piensa que yo puedo hablar con él?”, cuestionó Vilma.

“Sí, tal vez lo haga ver las cosas de otra manera. ¿Por qué no lo intenta?”, le pidió el médico. Pero, ¿realmente Vilma conseguirá que Arturo cambie de opinión?

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

