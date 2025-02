En el nuevo capítulo “Pobre Novio”, César García llegó hasta la tienda de Betty Cruz sumamente PREOCUPADO por una nueva amenaza por parte de José Gregorio. “El infeliz ese me volvió a mandar otro mensaje”, aseguró el papá de Santiago. Pero la mujer intentó minimizar la situación con el padre de Génesis.

“No tengo noticias tuyas. Revisé y todavía no me llegan los 1000 dólares a la cuenta que te di”, leyó Betty en el celular del esposo de su mejor amiga. Pero NO le tomó importancia: “César, por favor, ya me tienes harta. Ya te dije que no va a pasar nada, ese hombre es pura fufuya”.

Aunque, para César, la situación se podía volver peligrosa y el secreto de ambos podría salir a la luz pronto. “Ese tipo está buscado internacionalmente, es capaz de hacer cualquier cosa”, sentenció el hombre. “Lo mismo me repites todo el día, está en una cárcel en otro país, ¿qué va a hacer?”, le contestó la mujer.

Y, para no dejar a José Gregorio sin respuesta, Betty tecleó un mensaje rápidamente: “Oye, deja de escribirme y molestarme, porque no te voy a dar ni un sol”, se lee en el mensaje”.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

