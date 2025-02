Vilma Rossi llegó hasta la mansión de Arturo Thompson con la excusa de entregarle unos postres. Pero, su verdadero motivo para entablar una conversación con su amigo es su preocupación por el futuro de su salud, en caso no quiera seguir un tratamiento médico.

Ante el cuestionamiento del hombre a su visita, Vilma terminó confesándole que había visitado a su médico en busca de respuestas. Esto INDIGNÓ al hombre, quien le pidió que NO se entrometa en sus asuntos. “No entiendo, no entiendo qué es lo que tú tenías que ir a hablar con Carlos sobre mí. Esto es una intromisión, tú no tenías por qué ir a indagar sobre mí”, exclamó el hombre.

Y Vilma se defendió: “Es que me quedé muy preocupada, Arturo. Quería entender mejor tu situación médica (…) No voy a decir nada, pero no me puedes pedir que me quede observando cómo suceden las cosas”.

Por su lado, Arturo se cansó de seguir hablando sobre el tema y sentenció: “Si quieres que sigamos siendo amigos, por favor olvídate de todo lo que te dije. ¿Te es tan difícil entender que me quiero morir tranquilo?”.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR