En Pobre Novio, Santiago e Isa se habían encontrado en un lujoso hotel para compartir un momento a solas. Sin embargo, su plan se vio frustrado por la inesperada llegada de Camila, quien había seguido a Santiago hasta la habitación.

Decidida a confrontarlo, Camila entró a la habitación y le reclamó por qué nunca le hacía caso. Su frustración y tristeza no tardaron en aflorar y, entre lágrimas, confesó: “A mí nadie me da bola, estoy harta de estar sola. En mi casa nunca hay nadie, a mí me encantaría tener un enamorado. Estoy harta de fingir que soy feliz”, expresó con profundo dolor.

Santiago, conmovido, intentó consolarla y le explicó que el amor no siempre se encuentra en una pareja, sino en las verdaderas amistades. Por su parte, Isa también trató de hacerla sentir mejor y le dijo con sinceridad: “No necesitas demostrar todo el tiempo lo que vales. Nosotros estamos muy orgullosos de ti, creo que tienes mucho talento”.

El inesperado momento dejó a Santiago e Isa impactados, mientras Camila intentaba recomponerse. ¿Podrá superar su tristeza y encontrar su verdadero valor?

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

