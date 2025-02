En Pobre Novio, Marcos se encontraba en la tienda, charlando tranquilamente con Génesis, cuando la aparición de Iván interrumpió su conversación. Iván, sin pensarlo, le comentó a Génesis que su madre estaba sacando unas empanadas del horno y la mandó a ayudarla. Sin embargo, después de que Génesis se fuera, Marcos decidió no dejar pasar la oportunidad para hablar directamente con Iván.

Marcos comenzó la conversación con firmeza: “Antes éramos amigos y ahora estás diferente, yo a ti no te he hecho nada”. Iván, sin embargo, no respondió, solo se limitó a escuchar lo que el hijo de César tenía para decir.

Luego de eso, el novio de Génesis continuó: “Si para ti es mucho problema que yo esté con Génesis, lo siento porque no vamos a dejar de estar juntos. Así que o me sigues buscando la bronca o volvemos a ser amigos, tú decides”.

¿Qué decidirá Iván? ¿Seguirá en su postura o optará por la reconciliación? ¡No te pierdas lo que sucede en Pobre Novio!

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

