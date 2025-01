En Pobre Novio, las canalladas parecen estar de moda entre los personajes. Isabela Thompson le demostró a Mónica Olavarría que no tiene ni un pelo de TONTA al confesarle que sabe bien que Eduardo Salazar es a quien oculta en la habitación. Después de que la joven dejó el departamento, Mónica puso al tanto a Eduardo.

Cuando la psicóloga le reveló al ex novio de su amiga que fueron descubiertos, se ganó un tremendo sermón. “Vio tu saco, lo dejaste fuera”, explicó Mónica. “No puede ser, ¿y qué le dijiste?”, preguntó Eduardo con preocupación. “Nada, ¿qué querías que le dijera?”, respondió la mujer muy confundida.

“No sé, que se quedó acá, que yo no estaba contigo, que no ha pasado nada entre nosotros”, reclamó el hombre. “Eduardo, todo fue muy rápido, te mandó saludos y se fue, no me dio tiempo de explicarle nada”, se lamentó Mónica.

A Eduardo no le importaron las explicaciones de la psicóloga. “¿Te has dado cuenta de lo que has hecho? Por tu culpa nos va a odiar TODA LA VIDA”, la reprendió. “¿Por mi culpa?”, se quejó Mónica. “¡SÍ! Pudiste inventar algo, ¿no?”, la sermoneó Eduardo.

“Eduardo, ¿quieres que te pida perdón porque no se me ocurrió inventar nada?”, comenzó a desesperarse la mejor amiga de Isabela. “Esto es responsabilidad de los dos, no solamente mía, así que NO tienes NINGÚN DERECHO a echarme la culpa”, le aclaró al hombre.

Después de que Mónica lo puso en su sitio, Eduardo trató de buscar alguna solución. “Ya, está bien, esto es lo que vamos a hacer, le vas a decir que estuve acá ayer en la tarde y que dejé el saco…”, trató de sugerir, pero la mujer lo cortó de golpe, ¿qué le dijo?

“Eduardo, ya cállate, me tienes hasta acá, basta ya”, lo silenció. “Isabela se merece que le digamos la VERDAD, es lo decente”, recomendó Mónica. “NO, bajo ninguna circunstancia”, se negó Eduardo antes de desaparecer y dejar a su ¿saliente? con la palabra en la boca.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR