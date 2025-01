En Pobre Novio, la relación secreta entre Mónica y Eduardo ha desatado un torbellino de conflictos llenos de traiciones y emociones intensas. Mientras Eduardo considera lo sucedido como un error, Mónica lo percibe como una confirmación de sus verdaderos sentimientos.

Isabela, al notar la actitud extraña de su amiga y su exnovio, no tardó en confrontar a Mónica. Aunque esta última decidió mentirle para proteger a Eduardo, Isa no le creyó y, tras una acalorada discusión, abandonó furiosa la casa de Mónica.

Al enterarse de lo ocurrido, Eduardo acudió a enfrentar a Mónica, pero su única preocupación fue asegurarse de que ella mantuviera el secreto: “Dormimos juntos, no hemos matado a nadie, ya te dije mil veces que no le voy a contar nada”, le dijo con desdén.

Mónica, molesta por la indiferencia de Eduardo, le dejó claro que su relación con Isabela estaba perdida: “Ya la perdiste, perdona que te lo diga así, pero por lo que vi entre ustedes, ya fue”. Eduardo, visiblemente irritado, le exigió que no le hablara de esa manera, pero Mónica, en un momento de furia, le respondió: “Te hablo como se me da la gana, eres un maldito egoísta. Solo te importa lo que te pasa a ti y no te preocupes, no le contaré nada porque no lo vales”.

Finalmente, Mónica lo echó de su casa y, una vez sola, no pudo contener las lágrimas. ¿Qué pasará ahora entre Eduardo, Mónica e Isabela? ¿Se descubrirá toda la verdad? ¡No te pierdas los próximos capítulos de Pobre Novio!

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

