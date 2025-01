En Pobre Novio, la relación entre Pamela y Arturo atraviesa un momento complicado. Tras varias discusiones y desacuerdos, hoy quedó claro que ambos tienen planes muy distintos para el futuro.

Durante una conversación, Pamela expresó su deseo de casarse y formar una familia con Arturo. Sin embargo, su respuesta fue tajante: “Yo ya he estado casado una vez y no tengo planes de volverlo a hacer. No creo necesario firmar un papel para dar constancia de nuestro amor”, dejando a Pamela visiblemente contrariada.

Intentando buscar claridad, Pamela preguntó: “¿Pero qué va a pasar con nuestros hijos?”. Arturo, algo desconcertado, fue directo: “¿Nuestros hijos? Yo no puedo tener un hijo porque ese niño sería condenado a perder a su padre muy pronto. Yo estoy en edad de ser abuelo y no papá”.



A pesar de los intentos de Pamela por cambiar su decisión, Arturo mantuvo firme su postura y concluyó diciendo: “Tengo 35 años más que tú, no insistas porque en verdad no puedo darte lo que me pides”.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

