Pobre Novio Capítulo 179: Pamela acepta CASARSE con Johnny, ¿pero se arrepiente al instante?
La joven tomó una decisión radical sobre el futuro de su relación con su mejor amigo.
Pamela Chumbe recibió una gran propuesta de amor por parte de su querido Johnny Johnny. “¿Para qué darle tantas vueltas? Si estamos en una relación formal, vamos a vivir juntos…”, aseguró el joven.
Tras pensarlo por algunos segundos, la joven aceptó y se unieron en un abrazo lleno de amor. “Ya tengo el lugar perfecto para vivir. Es un departamentito con su balconcito con plantitas. Está súper céntrico”, sugirió Pame mientras asimilaban la decisión que acababan de tomar.
Pero, al escucharla, Johnny le comunicó lo siguiente: “Pame, yo también tenía planes. Si me dabas el sí, te iba a decir para que vengas a vivir conmigo al albergue”.
Pamelita se mostró confundida, pero dejó clara su posición sobre el tema: “¿Albergue? ¿con los niños? Pero si no somos niños ni somos huérfanos. ¡No! ¡No! ¡No! No Johnny Johnny, no me agrada mucho la idea. El albergue es súper lejos. Tendría que tomar como 85 combis para llegar a mi trabajo. Y, además, tendríamos que estar todo el día con los niños ahí. No me malentiendas, los niños me caen bien, pero necesito mi privacidad”.
Aunque Johnny tampoco quiso dar su brazo a torcer. “No sé Pame, a mí tampoco me gusta mucho la idea de vivir lejos del albergue en un departamento que queda no sé dónde. Porque, por si no lo recuerdas, soy el director”.
Así que, bajo su análisis, para Pamela Chumbe no había otra opción más que terminar. “Pucha, Johnny Johnny. Si no podemos ponernos de acuerdo dónde vamos a vivir, entonces esta relación no tiene futuro”.
¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?
En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.
¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!