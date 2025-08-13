Stella Benavides llegó a la oficina de su hija Isabela Thompson para entregarle las pruebas que consiguió del hombre que fue contratado por Eduardo Salazar para destruir su exposición fotográfica.

Sin embargo, la joven no quiso creerle a su madre. Incluso Eduardo se entrometió en la conversación y, claramente, negó todos los hechos. “¿Pruebas? ¿de qué hablas? Esto lo estás haciendo para desprestigiarme frente a tu hija. A ver, ¿a ese tipo tú le pagaste?”, cuestionó el empresario. “Lamento decirte que te estafaron, Stella. Ese hombre ha dicho lo que tú querías escuchar”, aseveró.

Luego de pensarlo por varios minutos, Isabela le dijo a su mamá: “¿Por qué (haces esto) mamá? Por favor, te puedes ir”. “Bella, por favor, créeme”, fue lo último que le dijo Stella antes de retirarse de la oficina.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

