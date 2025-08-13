Alicia Aguilera no está soportando ver que Santiago García sigue enamorado de Isabela Thompson, aunque ella se vaya a casar en las próximas horas. Así que la mujer le lanzó una advertencia a su esposo: se mudan a Paita o se olvida para siempre de su hijo.

Esta amenaza le pareció totalmente desproporcionada al pobre novio. “¿Que me olvide de mi hijo? ¿Estás escuchando lo que dices Alicia? ¿Por ir a una reunión con Isabela?”, cuestionó. “No es por eso y lo sabes. ¿Hasta cuándo vas a seguir negando lo innegable, Santiago?”, refutó ella.

“Alicia, no puedes utilizar a mi hijo para manipularme”, insistió él. “Claro que puedo. Así que vas a dejar de ver a esa mujer y punto”, aseveró ella.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR