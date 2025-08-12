En el más reciente capítulo de Pobre Novio, Jhonny y Pamela Chumbe llegaron a su reunión donde Pamela le dijo que necesitaba hablar de algo, pero él no podía ocultar su preocupación.

“Pensar está sobrevalorado, solo fluye”, le dijo, intentando calmarla. Pame sonrió y, sin filtros, lanzó una confesión directa: quería que Jhonny le pidiera para estar juntos oficialmente.

Conmovido hasta las lágrimas, él no dudó y se lo pidió, a lo que Pame respondió con un feliz “sí”. Entre abrazos y sonrisas, todo parecía perfecto… hasta que llegó una nueva noticia.

Pame, emocionada por el momento, le propuso mudarse con él. Jhonny, al borde del colapso de felicidad, agradeció a Dios y hasta prometió vestirse de morado todos los octubres.

Obviamente aceptó, y Pame gritó de alegría. Sin embargo, en medio de este torbellino de buenas noticias, Jhonny decidió dar un paso aún más grande: frente a todos en la cafetería, le pidió matrimonio. La sorpresa fue tan grande que Pame quedó en shock, sin dar una respuesta inmediata.

¿Aceptará Pame dar este paso tan importante? ¿O la propuesta fue demasiado repentina? No te pierdas todo lo que viene en Pobre Novio.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

