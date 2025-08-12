En Pobre Novio, Estela y el investigador se reunieron cara a cara con el responsable de la destrucción de su exposición. El hombre, inicialmente reacio, comenzó a interesarse en la propuesta de Estela luego de conversar con Eduardo, quien no cumplió a cabalidad con el contrato que tenían.

Finalmente, el culpable aceptó la oferta de 6 mil dólares más una obra autografiada por Estela, condición que él mismo pidió. Tras el acuerdo, confesó que fue Eduardo quien lo había contratado para arruinar la exposición.

Toda la revelación quedó registrada en una grabación, y el hombre entregó su celular para que pudieran acceder a las pruebas y chats que incriminaban al verdadero autor intelectual.

¿Podrá Estela usar esta información para desenmascarar a Eduardo? ¿Qué hará el investigador con las pruebas obtenidas? No te pierdas lo que viene en Pobre Novio.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

