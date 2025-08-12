Pobre Novio Capítulo 178: ¿Betty y Vilma están listas para una segunda oportunidad?
Un reencuentro cargado de sinceridad y segundas oportunidades marcó un momento clave entre las dos amigas.
En Pobre Novio, César y Betty deciden contarle a Vilma que ahora tienen una relación, ambos, aunque con temor de lo que vaya a pasar, se quedan para aclarar todo cara a cara y no generar más conflictos.
Vilma se lo toma bien aunque un poco consternada al principio, también les confiesa que mantiene un romance con Arturo, aunque el par ya lo sabía por Pame.
En medio de las revelaciones, César pregunta si Betty y Vilma estarían dispuestas a retomar la amistad que había entre ambas.
Ante la posibilidad, Betty se acobarda y prefiere irse, temiendo una respuesta negativa. Sin embargo, Vilma logra superar sus miedos y acepta recuperar el vínculo que alguna vez las unió. La tensión inicial dio paso a un momento emotivo, demostrando que, incluso después de los desacuerdos, siempre hay espacio para el perdón.
¿Será este el inicio de una nueva etapa para su amistad? ¿Cómo reaccionará el resto al verlas unidas otra vez? Descúbrelo en Pobre Novio.
¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?
En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.
¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!