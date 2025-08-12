En Pobre Novio, Santi le confesó a Jhonny que si no viaja al norte con Alicia, ella se irá sola y se llevará a su hijo a Paita. Preocupado, Jhonny le sugirió hacerla entrar en razón como sea, ya que no veía forma de que Santi dejara todo lo que tenía en Lima. Aunque se ofreció a hablar con ella, Santi se lo prohibió para evitar que él se ganara problemas.

En medio de la conversación, Jhonny le entregó la presentación que había preparado junto a Pamela Chumbe para la reunión con Isa, donde buscarían recursos para apoyar al albergue.

Santi planeaba ocultarle este encuentro a Alicia por miedo a su reacción y a que presionara más para que se fueran de Lima, pero ella terminó escuchando y él tuvo que confesar. La noticia no le cayó nada bien y de inmediato preguntó si no había otras empresas que pudieran brindar apoyo.

La tensión aumentó al punto que Jhonny, antes de retirarse, le aclaró a Alicia que sí existían más empresas, pero que no tenían acceso a ellas, y que esta reunión era la oportunidad perfecta para hacer crecer el albergue y ayudar a muchos más jóvenes. Sin embargo, Alicia estalló y acusó a Santi de usar esa reunión como excusa para estar cerca de Isa.

Le ORDENÓ buscar otras opciones y cancelar el encuentro, prohibiéndole acercarse a la otra mujer.

Santi, firme en su decisión, se negó a ceder, pero Alicia contraatacó con una amenaza: si no lo hacía, se iría a Paita y acabaría con todo.

¿Cederá Santi ante la presión de Alicia? ¿Podrá el albergue conseguir el apoyo que necesita? No te pierdas lo que sucederá en Pobre Novio.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

