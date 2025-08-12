En el más reciente capítulo de Pobre Novio, Santi estaba listo para ir a la reunión con Isa cuando por sobre los deseos de Alicia.

Ella apareció en el lugar, diciendo sarcásticamente que creía que había dejado claro que cancelara esa reunión, pero al ver la firmeza y decisión de Santi, tomó su decisión.

Sin rodeos, sacó una maleta lista la cual estaba tras el sofá y lo amenazó: si cruzaba esa puerta y no se mudaba con ella al norte, debía olvidarse para siempre de su hijo.

El ambiente se llenó de tensión y la decisión que tome Santi podría marcar un antes y un después en su vida. La mirada firme de Alicia dejaba claro que no estaba dispuesta a ceder.

¿Se atreverá Santi a desafiarla por estar con Isa? ¿Podrá soportar la idea de alejarse de su hijo? Descúbrelo en los próximos episodios de Pobre Novio.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

