César García terminó su relación con Pachi, luego de descubrir que le había hecho la vida imposible a Betty Cruz. Y, cuando el hombre le comunicó su decisión, la mujer parecía haberlo tomado de buena manera. Sin embargo, horas después, la situación dio un giro de 180 grados.

La mujer llegó con dos galones de gasolina. “Pachi, ¿qué haces? ¿estás echando gasolina?”, cuestionó. “¿Qué pensaste? ¿qué? ¿me ibas a botar a la calle como si fuera una perra sarnosa? No bomboncito, nadie termina conmigo, menos tú, bicicletero de cuarta”, aseguró ella.

Inmediatamente, agarró una caja de fósforos y prendió uno. Tras dejarlo caer al piso, el taller de bicicletas del hombre se prendió en fuego y empezó a llenarse de humo.

La intervención de Betty e Iván evitó una tragedia mayor.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

