Luego de vivir un momento de tensión con el incendio en el taller de bicicletas –provocado por Pachi-, César y Betty tuvieron un momento a solas, donde el hombre le hizo una propuesta.

“Ahora que los chicos están bien, podemos intentarlo, ¿no? Siempre y cuando tú también quieras”, sugirió el hombre. “¿En serio?”, preguntó Betty, aún incrédula. “César, ¿de verdad me quieres?”, insistió ella, para saber si darle una oportunidad.

“¿Cómo no te voy a querer, Betty?”, confesó el hombre. Ambos sellaron su amor con un apasionado beso.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR