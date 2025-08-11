Toda la familia estaba sumamente feliz al descubrir que Arturo Thompson había recuperado la memoria. Pero, de un momento a otro, todo cambió de manera radical. La presencia de Stella en la habitación provocó que el hombre “perdiera” la memoria nuevamente: “¡Stella, mi amor!”, dijo feliz.

“¿No que había recuperado la memoria? ¿por qué me dice mi amor?”, cuestionó la mujer, a quien rápidamente se le borró la sonrisa del rostro.

Pero, tras unos segundos de tención, Isabela le preguntó: “Papá, ¿estás bien?”. Y Arturo no pudo seguir ocultándolo: “Cambien esas caras de tragedia, era una broma”.

Una vez más tranquilos, Arturo se tomó un minuto para agradecerle a su exesposa por seguir con la mentira y, así, recuperarse. “Dame un abrazo. Gracias Stella, gracias”.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

