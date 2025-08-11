Alicia Aguilera tomó una decisión radical: irse de Lima a Paita (Piura) para alejar lo máximo posible a su esposo Santiago García de su gran amor Isabela Thompson. “Quiero que mi hijo nazca en provincia, en un lugar más tranquilo”, aseguró la mujer.

Pero el pobre novio se negó por completo: “No Alicia, eso es imposible. Es una decisión que no puedes tomar sola, se toma entre las dos. ¿Y la universidad? ¿las clases? Mi vida está acá. Además, tenemos un contrato por cumplir, ¿no?”.

Por su lado, Alicia no dio su brazo a torcer. “La campaña de tiendas Blume la podemos hacer allá con un paisaje hermoso. Una nueva vida, empezar de cero”, explicó ella. “¿Empezar de cero? Alicia, ¿y mi familia qué?”, cuestionó Santo. “Ahora nosotros somos tu familia, Santiago”, sentenció Alicia.

Santiago reafirmó su decisión: “Alicia, perdón, no me parece”. “Ahora falta que me digas que no te quieres ir por Isabela”, le reclamó ella. “Te vi Santiago, te vi en la cocina. Veo cómo te pones cuando estás cerca de ella y apenas te quedas solo, le mandas mensajitos”, agregó.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

