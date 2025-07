Isabela Thompson llegó hasta el departamento de Mónica, y una vez estuvo entre los brazos de su mejor amiga, se destrozó.

La joven acababa de confirmarle a toda la oficina que iba a contraer matrimonio con Eduardo Salazar; sin embargo, no está del todo segura que quiera ese futuro para ella.

En confianza con Mona, Isa aseguró que no deja de pensar en Santiago García. “Lo veo en todos lados, Moni. Yo ya no quiero seguir sintiendo esto, no quiero seguir extrañándolo tanto porque me duele“, confesó la mujer con los ojos llorosos.

Así que, en ese momento, Mónica vio la oportunidad de ejecutar el plan que tiene con Stella Benavides: impedir que Isa se case con Eduardo. “Isa, pero si amas a Santiago, ¿por qué te vas a casar con Eduardo? Isa, no te cases, porque si lo haces, vas a seguir sintiendo ese dolor que sientes, pero, además, le vas a hacer daño a mucha gente: a Eduardo, a Manuela, pero, sobre todo, a ti misma. ¿No te das cuenta? Tienes que parar todo esto, de verdad“, pidió.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de "Pobre Novio"?

Todos los capítulos de "Pobre Novio" están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión y Latina.pe.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de "Pobre Novio" vía YouTube?

El REACT EN VIVO de "Pobre Novio" con Daniella Acosta está disponible vía el canal de YouTube de Latina de lunes a viernes.

