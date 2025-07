Johnny Videla tomó valor y, una vez que tuvo frente a frente a Arturo Thompson, le confesó que ha inciado una relación no formal con Pamela Chumbe. El hombre se quedó sin palabras ante la noticia y, una vez que recuperó el aliento, preguntó para corroborar: “¿Ustedes están saliendo? ¿Me estás bromeando?”.

El joven siguió firme y aseguró: “Sí señor, a mí jamás se me ocurriría bromear con este tema. Mire, le voy a ser sincero: yo toda la vida he querido a Pamela Chumbe, desde siempre, desde chiquititos. Siempre me ha gustado ella. Pero, por distintos motivos de la vida, he tenido que reprimir mis sentimientos. Hemos decidido conversar para darnos, finalmente, una oportunidad”.

Luego de escucharlo, Arturo seguía con dudas: “¿Y ella? ¿Ella siente lo mismo por ti desde ahora? ¿o desde antes?”. “Ella ahora. Yo sí, toda la vida. Después de terminar con usted han aparecido sentimientos por mi persona”, aseguró Johnny con una gran sonrisa en el rostro.

Tras escucharlo, a Arturo Thompson no le quedó más remedio que aceptar la situación e, incluso, felicitarlo por escoger a una gran mujer. “Bueno pues, solo me queda felicitarlos, decirles que les vaya bien”, aseguró.

Incrédulo, Johnny le preguntó: “¿De verdad?”. “Sí, claro que es de verdad. Yo siempre hablo en serio. Además, ya me había dado cuenta de que entre ustedes dos pasaba algo más. Desde el día que los vi sentados en la sala, agarrados de la mano. Felicitaciones muchacho, Pamela es una gran mujer, y tú eres un chico de primera. Mándale mis saludos y mis felicitaciones. Eso sí, no dejes de venir a la casa”.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

